Pisaliśmy w Kurierze: Domki dla Kowalskich [19.07.1973]

Plany do 1990 r. wyznaczają powstanie 31,4 tys. działek. Do 1975 r. mieszkańcy regionu będą mogli wybudować 5,8 domków jednorodzinnych, w tym 3,7 tys. w miastach. W następnych latach, do 1980 r. program przewiduje możliwość budowy 7,2 tys. domków, a w latach 1981-1990 - 18,4 tys.

Jak pisał „Kurier”, dla ludzi z inicjatywą rodzi się zatem duża szansa poprawy warunków mieszkaniowych. Już w latach 1971-1972 plan wykonano całkowicie, bowiem tym systemem wybudowano 1907 mieszkań, a w bieżącym roku opracowywane są nowe podziały geodezyjne wyznaczające kolejnych 6,5 tys. działek. Istotną trudnością w realizacji budownictwa jednorodzinnego jest brak nakładów na uzbrojenie terenów. Na ten cel potrzeba 70 mln. Pewnym hamulcem w szybkim rozwoju budownictwa jednorodzinnego jest także niedostatek materiałów budowlanych, głównie płyt stropowych oraz blachy cynkowej.