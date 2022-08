PKO Chełm Grand Prix Polski w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn już za nami. Zobacz fotorelacje z trzech dni zawodów

Duety, które wygrały poranne mecze, nie miały łatwego zadania, ponieważ miały krótką przerwę przed półfinałami. Parze Jundziłł/Ceynowa nie przeszkodziło to w ogóle w odniesieniu dwusetowej wygranej w zaciętym starciu z teamem Saad/Lipska. W drugim półfinale triumfowała bardziej wypoczęta para Gruszczyńska/Wachowicz. Nie przyszło jej to jednak łatwo, a rywalki wysoko postawiły poprzeczkę. W męskich półfinałach dość łatwe zwycięstwo odniosła dwójka Zdybek/Lewandowski, drugi przyniósł już jednak sporo emocji. Na boisku głównym pary Kruk/Miszczuk i Brożyniak/Janiak stworzyły niesamowite widowisko, a wszystko przy dopingu pełnej trybuny. Wszyscy wspierali pochodzącego z Chełma Mikołaja Miszczuka. Niewiele brakowało, by przyniosło to efekt, duet kadrowy miał swoje szanse, ale rywale wyczekali odpowiedni moment i solidną grą awansowali do półfinału.