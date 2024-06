Plan przygotowań Motoru do sezonu 2023/25 w krajowej elicie. Pierwsze ruchy kadrowe w lubelskim zespole Marcin Puka

(Sezon PKO BP Ekstraklasy rozpocznie się w weekend 19-21 lipca) fot. Michał Janek

Piłkarze Motoru Lublin po awansie do PKO BP Ekstraklasy przebywają na zasłużonych urlopach. Nie potrwają one długo, ponieważ żółto-biało-niebiescy do treningów wrócą 17 czerwca. Podopieczni Mateusza Stolarskiego w letnim okresie przygotowawczym zagrają pięć meczów kontrolnych. Klub poinformował o pierwszych zmianach kadrowych.