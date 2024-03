Planowa wygrana na inaugurację rundy wiosennej. Budowlane derby dla lublinian

Lublinianie do Łodzi pojechali w roli faworytów. Wszak to oni aktualnie zajmują czwarte miejsce, które uprawnia do gry o brązowy medal, podczas gdy ich rywale są ostatnią siłą ligi.

Łódzki beniaminek rozgrywek dotychczas przegrał wszystkie dziesięć meczów w sezonie, a sobotnia porażka z lublinianami była ich jedenastą. Trener gości Andrzej Kozak przestrzegał jednak przed tym spotkaniem. - Spodziewam się trudnego starcia - mówił szkoleniowiec ekipy z „Koziego Grodu”.