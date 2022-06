Po raz pierwszy na wybiegu w zamojskim ZOO. Para żyraf podbija serca mieszkańców Zamościa i turystów Bogdan Nowak

Do zamojskiego Ogrodu Zoologicznego przybyła niedawno samica żyrafy Rothschilda. To młodziutka, niespełna dwuletnia samica o imieniu Jasira. Dołączyła do jedenastoletniego samca o imieniu Mugambi. Para podobno szybko się ze sobą zżyła. O tym jak to wygląda dowiadujemy się z relacji umieszczanych na stronie facebookowej zamojskiego ZOO.