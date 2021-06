Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Uczelni Lubelskich a Uniwersytetem Medycznym w Lublinie

Związek Uczelni Lubelskich to inicjatywa, która powstała w roku 2018 i ciągle dynamicznie się rozwija. Do jej głównych celów należą współpraca w zakresie dydaktycznym i badawczym oraz podnoszenie pozycji akademickiego ośrodka lubelskiego zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. - Razem będziemy stanowić większy wspólny twór uczelni, który będzie miał znaczenie na polskim rynku badawczo-dydaktycznym – zapowiedział prof. Krzysztof Kowalczyk, rektor UP w Lublinie.

Poszerzenie współpracy ZUL z Uniwersytetem Medycznym, jak podkreślają rektorzy lubelskich uczelni, jest pewnego rodzaju formalizacją relacji, która rozwija się już od kilku lat.

- Jestem traktowany jako nowy gość w tym gronie, ale czuję się członkiem tego zespołu od dawna. Nasza uczelnia współpracuje z uczelniami lubelskimi, mamy ciekawe wspólne projekty, które realizujemy. To jest kwestia sformalizowania pewnych spraw. Wyrażam ogromną radość, ponieważ właściwie we wszystkim co Uniwersytet Medyczny czyni w obszarze nauki, dydaktyki, spraw klinicznych, współpraca i pomoc ze strony lubelskich uczelni jest niezwykła. Mamy bardzo konkretne zadania i pomysły, chcemy tę współpracę zdynamizować – podkreślał prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. - Zobowiązuję się do bardzo aktywnego udziału mojej uczelni. Są ze mną moi prorektorzy, którzy są członkami już wielu zespołów międzyuczelnianych i z tego bardzo się cieszę. Bardzo optymistycznie i z dobrymi myślami podchodzimy do tego przedsięwzięcia.