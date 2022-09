Pojazd uderzył w barierę energochłonną na S19. Jedna osoba ranna, utrudnienia w ruchu

Do zdarzenia doszło ok. godz. 17:50 na drodze ekspresowej nr 19. Na trasie z Kraśnika do Lublina, na wysokości miejscowości Strzeszkowice Małe samochód osobowy uderzył w barierę energochłonną.

Jeden pas ruchu w stronę Lublina jest zablokowany. Według przewidywań, utrudnienia w ruchu potrwają do ok. godz. 21.