Policja poszukuje świadków wypadku drogowego. W zdarzeniu zginęły 4 osoby [ZDJĘCIA]

Do zdarzenia doszło 2 sierpnia 2021 roku w miejscowości Lechówka w gminie Siedliszcze. Kierowca samochodu ciężarowego marki Scania, wyprzedzając na "trzeciego" zmusił kierowcę renault do ucieczki. Mężczyzna, by uniknąć czołowego zderzenia, uderzył w bus pasażerski.