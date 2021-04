Polski Cukier MKS Avia Świdnik zakończył sezon na szóstym miejscu

– Grając o miejsca 5-8 niektórym ciężko się zmotywować, ale sezon trwa jeszcze tydzień i trzeba walczyć do końca – podkreślał przed meczem Witold Chwastyniak, szkoleniowiec Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik.

Częstochowie dość pewnie wygrali dwa pierwsze sety, obejmując prowadzenie w meczu 2:0. W trzeciej partii mieli nawet piłkę meczową, jednak świdniczanie nie chcieli się poddać, wygrywając tę część meczu na przewagi 29:27. Najpierw skuteczną kiwką popisał się Łukasz Walawender, a chwilę później skutecznie z lewego skrzydła zaatakował Karol Rawiak.

Podopieczni trenera Witolda Chwastyniaka podbudowani takim obrotem sprawy, rozpoczęli z animuszem czwartą odsłonę, wychodząc szybko na prowadzenie 8:4. Miejscowi złapali co prawda kontakt (8:9), jednak przyjezdni ponownie odskoczyli na kilka oczek (16:11). Drużyna ze Świdnika do końca tego seta kontrolowała wydarzenia na boisku, wygrywając go do 20 i w efekcie doprowadziła do tie-breaka.