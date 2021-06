Polski Cukier MKS Avia Świdnik zakontraktował kolejnego zawodnika. Zobacz zdjęcia

– Jestem bardzo podekscytowany na grę w Avii. Bardzo się cieszę, że dostałem możliwość reprezentowania tego klubu. Cieszy również fakt, że miasto żyję siatkówką. Miałem okazję zagrać tu mecz przy znacznym udziale kibiców, przez co jestem bardzo szczęśliwy, że tym razem będziemy po jednej stronie siatki. Ze swojej strony obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby uzyskać jak najlepszy wynik w kolejnym sezonie i dać dużo radości kibicom. Do zobaczenia na hali – mówi Łukasz Kalinowski, nowy przyjmujący świdniczan.

– Łukasz jest zawodnikiem ofensywnym, ale tez dobrze radzącym sobie w przyjęciu. Obserwowałem go od dłuższego czasu i muszę przyznać, że poczynił ogromne postępy. Jest typem zawodnika, który nie boi się brać ciężaru gry na siebie. Ciesze się, że udało się go namówić do współpracy z nami – podkreśla Witold Chwastyniak, szkoleniowiec Polskiego Cukru MKS Avia Świdnik.

Łukasz Kalinowski to czwarty nowy gracz w szeregach świdniczan. Wcześniej do Avii z LUK politechniki Lublin dołączyli rozgrywający Kamil Durski i przyjmujący Szymon Seliga oraz środkowy Przemysław Toma, grający wcześniej w Mickiewiczu Kluczbork.

Toma w minionym sezonie rozegrał 125 setów, w których zdobył 288 punktów. Był podstawowym zawodnikiem Mickiewicza Kluczbork, z którym zajął ósmą pozycję w tabeli Tauron 1. Ligi.

– Chcę pomóc Avii tworzyć na nowo historię tego klubu, która jest bardzo bogata. Szykuje się ciekawy skład z fajnym trenerem. Jeżeli chodzi o to, co słyszałem, to klub stoi na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. Wszystko wygląda profesjonalnie. Obiecuję, że dam z siebie wszystko na boisku, że będę walczył do końca. Moim atutem na pewno nie jest wzrost, ale nadrabiam to innymi aspektami, jak szybkość, mobilność i czytanie gry – zaznacza Przemysław Toma, nowy nabytek Polskiego Cukru MKS Avia.