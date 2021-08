Pomnikowy patron zakochanych. Można go spotkać na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego Bogdan Nowak

To drzewo jest piękne, niezwykłe, tajemnicze. Ma wysokość ok. 40 metrów, kulistą koronę i potężny gruby pień. Jego średnica wynosi ponad 5,20 metrów! Ów pomnikowy okaz jawora jest drugim pod względem wielkości w Polsce. Można go podziwiać w miejscowości Florianka, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.