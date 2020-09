Ponad 57 tys. absolwentów szkół w całym kraju przystąpiło do poprawkowego egzaminu maturalnego. Najwięcej poprawek z matematyki

- Wolę przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego zgłosiło 57 300 osób – absolwentów tegorocznych i absolwentów z lat ubiegłych - podała na początku września na Twitterze Centralna Komisja Egzaminacyjna. Najwięcej zdających, bo ok. 30% przystąpiło do poprawki z matematyki, z kolei do j. polskiego ok. 7 tys. maturzystów, a do angielskiego mniej o ponad tysiąc. Do tego doszli jeszcze poprawkowicze z lat ubiegłych.

W województwie lubelskim 2 759 osób nie zdało tylko z jednego przedmiotu, co daje 17,3 proc. wszystkich zdających z naszego regionu,w tym 1 305 to liczba absolwentów liceów i 1 454 techników.

Żeby przystąpić do egzaminu poprawkowego maturzyści musieli do 14 sierpnia złożyć pisemną deklarację chęci udziału w drugim podejściu. Mogli zrobić to tegoroczni absolwenci liceów, techników i szkół branżowych, którzy w czerwcu i lipcu przystąpili do egzaminów maturalnych, ale podwinęła im się noga i nie zdali jednego z nich (czyli nie uzyskali 30%) oraz ci, którzy zdawali maturę w latach ubiegłych i podobnie jak tegoroczni koledzy chcieli poprawić wynik z niezdanego przedmiotu. Maturzyści, którzy nie zdali z więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, mogą poprawiać wyniki dopiero w 2021 r.