Setka Kuriera 2019. Nagrodziliśmy największe firmy Lubelszczyzny i przyznaliśmy wyróżnienia Kuriera

Blisko 30,5 mld zł wypracowało sto największych firm z województwa lubelskiego - wynika z tegorocznej „Setki Kuriera”.

Największe przedsiębiorstwa finansują inwestycje, badania i pensje pracowników. To od ich wyników zależy w dużej mierze zasobność portfeli mieszkańców i przekłada się na sytuację w regionie. Dlatego to biznesmenów zapytaliśmy o to, jak radzili sobie w ubiegłym roku. Na podstawie dobrowolnych ankiet przesłanych do redakcji Kuriera Lubelskiego powstała „Setka Kuriera”.

Największe przedsiębiorstwa regionu mają trwałe podstawy funkcjonowania, dlatego przetasowania na na liście potentatów są niewielkie. Kolejny rok z rzędu dominuje PGE Dystrybucja. Na drugie miejsce, za Grupę Azoty „Puławy”, wskoczyła sieć sklepów Stokrotka. Producent nawozów i chemii spadł na trzecią pozycję. Stałą czwartą pozycję zajmuje kopalnia LW Bogdanka. Na piąte miejsce wskoczył producent mebli - firma Black Red White, która w ubiegłych latach nie uczestniczyła w rankingu. Szóste miejsce należy do WSK PZL-Świdnik, siódme - Stanchem, ósme - firmy handlowej Mastermedia, dziewiąte - Perła - Browary Lubelskie, dziesiąte - SM Spomlek.