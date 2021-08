"Ponownie kierujemy do Ciebie zaproszenie". Budka Suflera apeluje do Krzysztofa Cugowskiego, aby przyszedł na koncert w Lublinie Marta Grabiec

W sobotę o 19 w Lublinie będzie wielki koncert Budki Suflera i zaproszonych gości. Ma on towarzyszyć nadaniu imienia Romualda Lipki Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim. Muzycy z zespołu zapraszają do udziału Krzysztofa Cugowskiego. Co na to były wokalista?