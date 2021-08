Porozumienia Sierpniowe 1980 Marcin Krzysztofik

W 2005 r. Sejm przyjął ustawę, w której ustanowił 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności. Data ta nie jest przypadkowa. To 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku, Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego i komisja rządowa podpisały porozumienie kończące strajki na Wybrzeżu. Co prawda dzień wcześniej w Szczecinie podpisano podobne porozumienie kończąc strajki, ale to właśnie data porozumień w Gdańsku jest symbolem powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.