Powiat krasnostawski. Koziołek wpadł w bagno. Udało się go uratować

Koziołek utknął na bagnach w miejscowości Żulin, w gminie Łopiennik Górny w powiecie krasnostawskim. Jego próby oswobodzenia się z pułapki sprawiły, że zanurzał się coraz bardziej w bagnistym terenie. Kiedy został przypadkowo zauważony, z bagna wystawała tylko jego głowa i grzbiet.

W pierwszej kolejności na pomoc koziołkowi ruszyli strażacy z jednostek Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem, którzy wielokrotnie pomagali zwierzętom i podejmowali się bardzo ryzykownych akcji ratunkowych. Tym razem również nie była to łatwa akcja. Jednak po wielu próbach udało im się dotrzeć do koziołka i ewakuować go na brzeg. Ponieważ zwierzak był wyziębiony od razu przewieziono go do Lecznicy weterynaryjnej Advet w Krasnymstawie, gdzie troskliwie zajęła się nim pani Agnieszka Cichosz.

Następnie Bartek Weremko przewiózł koziołka do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzynicach