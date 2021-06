Powiat łukowski: Auto jechało „wężykiem”. Pijany tata wiózł 3-letniego synka

- Zatrzymany do kontroli drogowej 40-latek z gminy Łuków unikał bezpośredniej rozmowy z policjantami. Mimo takich „wybiegów” funkcjonariusze poczuli od niego woń alkoholu - informuje asp. sztab. Marcin Józwik z łukowskiej policji.

We wtorek przed południem policjanci ze Stoczka Łukowskiego w Sięciaszce zauważyli, że jadący przed nimi volkswagen kilkakrotnie zjechał z jezdni na pobocze. Auto jechało „wężykiem”.

Po sprawdzeniu okazało się, że zatrzymany 40-latek miał 2 promile alkoholu w organizmie. Do tego w samochodzie przewoził 3 - letniego syna, z którym wracał z Łukowa do domu w pobliskiej miejscowości. Bardzo szybko do zatrzymanego mężczyzny dotarła matka chłopczyka, która zaopiekowała się swoim maluszkiem.