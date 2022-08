Powiat rycki. Straciła panowanie nad pojazdem i dachowała w sadzie

We wtorek (23 sierpnia) kobieta siedząca za kierownicą citroena straciła panowanie nad pojazdem i zaczęła dachować. Sprawę wyjaśnia policja.

W Trzciankach 40-latka z niewyjaśnionych przyczyn straciła panowanie nad pojazdem przez co doszło do dachowania w przydrożnym sadzie. Pasażerowie pojazdu 6-letnie dziecko i 61-letnia kobieta zostali przetransportowani do szpitala.

Po przebadaniu alkomatem, policjanci stwierdzili, że kobieta była trzeźwa.

W tym samym powiecie w poniedziałek również doszło do poważnie wyglądającego wypadku. 63-letni mieszkaniec gminy Stężyca na prostym odcinku drogi zjechał z niego i uderzył w przydrożne drzewo. Mężczyzna być w ciężkim stanie, na miejscu interweniował śmigłowiec LCR, który zabrał kierowcę do szpitala. Tam została mu pobrana krew w celu badań na obecność alkoholu.