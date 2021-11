Powołanie Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Zobacz zdjęcia

Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego ma być ośrodkiem koordynującym współpracę na rzecz bezpieczeństwa publicznego – jego wzmocnienia, wyzwań i zagrożeń. Ośrodek zajmie się koordynacją m.in. konferencji, sympozjów, seminariów naukowych z dziedziny bezpieczeństwa. Będzie też realizował programy i kursy dla służb mundurowych. Jego celem będzie tez diagnoza i wsparcie psychologiczne dla służb mundurowych.

Patronem przedsięwzięcia został Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

– W ostatnim czasie możemy obserwować, co się dzieje na granicy wschodniej. Niektóre osoby podważały pracę osób w tamtych rejonach. Powstanie Akademickiego Centrum Wsparcia będzie przygotowywać do systemowego, dydaktycznego podejścia i uczyć młodych ludzi szacunku do munduru, jednocześnie tłumaczyć, że to jest oddanie ojczyźnie. To jest przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skąd moja obecność tutaj – twierdzi.