Powstanie spalarnia śmieci w Bychawie? Burmistrz rozwiewa wątpliwości

Najbliższa sesja Rady Miasta Bychawa odbędzie się w dniach 26-27 maja. O opinię zapytaliśmy Grzegorza Szaconia, jej przewodniczącego.

– Nie najlepiej się stało. Działka nie zostanie sprzedana, a całe to zamieszanie tylko dało do wiadomości inwestorom w całej Polsce, że takie obiekty jak spalarnie śmieci można u nas lokować. Przeznaczenie nieruchomości do sprzedaży nie przesądza o celu - decyduje o nim nabywca – podsumowuje Szacoń.