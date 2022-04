Pracowity dzień chełmskich policjantów. Dwóch piratów drogowych straciło prawo jazdy

Pracowity dzień funkcjonariuszy rozpoczął się od interwencji w miejscowości Białopole, gdzie zatrzymany został 22-letni mieszkaniec powiatu zamojskiego. Mężczyzna jechał z prędkością 116 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym.

Już kilka godzin później, w tej samej miejscowości „w ręce" mundurowych wpadł kolejny kierowca. 28-latek z Lublina pędził w obszarze zabudowanym z prędkością 128 kilometrów na godzinę, czyli przekraczał dozwoloną prędkość aż o 78 kilometrów na godzinę.

Obaj kierujący ukarani zostali wysokimi mandatami, a ich konta zasiliły punkty karne. Na trzy miesiące stracili też swoje uprawnienia do kierowania.

- Pamiętajmy, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn groźnych w skutkach zdarzeń drogowych. Apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości i dostosowanie jej do warunków panujących na drodze. To również od nas samych zależy czy bezpiecznie dojedziemy do celu - puentuje komisarz Ewa Czyż