Prawa miejskie zabrali Turobinowi rosyjscy zaborcy. Czas je odzyskać

- Pochodzę z Tarnawy Małej w naszej gminie. Mój dziadek Bronisław, gdy wybierał się do Turobina zawsze mówił, że jedzie do miasta. Nie tylko on. Tak twierdzili też inni, starsi mieszkańcy gminy – wspomina Andrzej Kozina, wójt gminy Turobin.

Nie bez powodu. Turobin otrzymał prawa miejskie jeszcze w 1420 roku z rąk króla Władysława Jagiełły. W sąsiedztwie nowego miasteczka stanął m.in. drewniany zamek należący do Dobrogosta z Szamotuł herbu „Nałęcz”. Wiadomo, ze w 1569 r. w Turobinie stało już 245 domów. Część z nich wybudowano przy miejscowym rynku i miało zabudowę podcieniową. Obok stanął obszerny ratusz.

- To miejskie rozplanowanie miasteczka nadal jest widoczne – podkreśla wójt Kozina. - W Turobinie można oglądać także kościół w stylu renesansu lubelskiego oraz działa m.in. liceum ogólnokształcące. To również nas wyróżnia. Wielu mieszkańców uważa, że prawa miejskie powinny być takiej miejscowości przywrócone. To byłaby sprawiedliwość dziejowa. Wniosek w tej sprawie złożyło do naszego Urzędu Gminy Stowarzyszenie Turobińszczyzna. Wiemy, że wielu mieszkańców go popiera.