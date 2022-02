Prawie siedem tysięcy mieszkańców Zamościa korzysta już z Karty Dużej Rodziny

- Takie karty są przyznawane całym rodzinom. Warto to podkreślić. Wydane zostały rzeczywiście dla dwóch tysięcy rodzin, ale z uprawnień z nich wynikających korzysta już w naszym mieście ok. 6,7 tys. osób – tłumaczy Krzysztof Rusztyn, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego UM w Zamościu. - Co ważne, dochód rodziny nie jest podczas przyznawania karty brany pod uwagę.