Prezydent Andrzej Duda: Zależy mi, by Ukraina dołączyła do Inicjatywy Trójmorza Redakcja

Prezydent Andrzej Duda wielokrotnie podkreśla, że od wybuchu wojny rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim niemal codziennie www.prezydent.pl

- Wolny świat ma twarz Ukrainy - mówił prezydent RP Andrzej Duda w Kijowie w orędziu wygłoszonym przed Radą Najwyższą. - Dziękuję Wam, że bronicie Europy przed najazdem rosyjskiego imperializmu, że duch wolnego narodu jest silniejszy. - Bo miejsce wolnej i demokratycznej Ukrainy jest w zjednoczonej Europie. Ja to dobrze wiem, ale przede wszystkim Wy to dobrze wiecie. I wierzę w to głęboko, że taka właśnie będzie w przyszłości decyzja Waszego społeczeństwa, narodu ukraińskiego. Że taką właśnie decyzję naród ukraiński podejmie. Że tak się właśnie wypowie, kiedy przyjdzie na to czas. Wierzę w to, że wspólnie będziemy się starali ten czas jak najbardziej przybliżyć. Osobiście bardzo zależy mi także na tym, by Ukraina dołączyła do Inicjatywy Trójmorza, zrzeszającej państwa naszego regionu, członków Unii Europejskiej. Z Ukrainą inicjatywa ta będzie z całą pewnością znacznie silniejsza.