Próba ucieczki z więzienia we Włodawie? Osadzony miał zakładnika. Interweniowały służby

W czwartek (10 czerwca) rano w Zakładzie Karnym we Włodawie doszło do pożaru pieca, a następnie osadzony wziął zakładnika w celu ucieczki. Ta była zaplanowana akcja, w której wspólnicy o ustalonej porze pojawili się na parkingu przed gmachem więzienia. Stąd mieli zabrać uciekiniera.

Wszystkie zagrożenia zostały zlikwidowane przez służby. Straż Pożarna ugasiła pożar, a grupa funkcjonariuszy Służby Więziennej obezwładniła skazanego i uwolniła zakładnika. Natomiast policjanci zatrzymali osoby na parkingu, które miały pomóc skazanemu w ucieczce poza granice kraju.

Jak się okazuje, to tylko scenariusz, do którego mogło dojść. Włodawskie służby mundurowe ćwiczyły szybkość reakcji w opisanej sytuacji. Działania przeprowadzone były w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.