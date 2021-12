Program Inwestycji Strategicznych. Lublin wskazał na co będzie chciał dostać pieniądze z drugiej edycji programu. Do podziału 10 miliardów Artur Jurkowski

Łukasz Kaczanowski

Przedłużenie ul. Węglarza do ul. Trześniowskiej oraz przebudowa ul. Raszyńskiej – te dwie inwestycje na pewno „wystawi” Lublin do walki o pieniądze z drugiej edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pierwotnie lista projektów, które dostaną dofinansowanie miała być znana jeszcze w tym roku. Ale na razie nie ruszył nawet nabór. W puli do rozdania ma być 10 mld zł.