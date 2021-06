Protest pielęgniarek: „Do 2025 roku w regionie zniknie 13 szpitali”

– Jeśli nasze postulaty nie zostaną zrealizowane, do 2025 roku w województwie lubelskim zniknie 13 szpitali, bo nie będzie miał w nich kto pracować. Jak rząd chce zachęcić młode pokolenie, żeby chciało się uczyć pielęgniarstwa i położnictwa? – pytała Bernarda Machniak.

Protestujące skierowały petycje w sprawie wynagrodzeń m.in. do wojewody lubelskiego, marszałka województwa i rektora Uniwersytetu Medycznego. Będą je także przesyłać do m.in. do starostów. Bernarda Machniak tłumaczy, że to próba szukania poparcia dla postulatów pielęgniarek i położnych.

– Próbowałyśmy też spotkać się w tej sprawie z posłami partii rządzącej z województwa lubelskiego. Ale zechciało nas wysłuchać tylko czterech z nich: Marcin Duszek, Gabriela Masłowska, Kazimierz Choma i Sławomir Zawiślak – wyliczała Machniak.