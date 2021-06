Przebudowa Racławickich potrwa dużo dłużej. W weekend arterią nie pojedziemy, bo będą układać asfalt

Zmiany - i to duże – dla kierowców na przebudowywanych Al. Racławickich i ul. Lipowej. Będą wprowadzane w kilku etapach.

Już od środy (2 czerwca) otworzona będzie ponownie dla ruchu ul. Okopowa. To efekt zakończenia prac na skrzyżowaniu Lipowej, Okopowej, Skłodowskiej. W tym samym dniu zmieni się też organizacja ruchu na Racławickich na odcinku od Puławskiej do Legionowej. Ruch zostanie przeniesiony na drugą część jezdni i będzie się obywał w obu kierunkach.

- Jednocześnie nastąpi zamknięcie wlotu ul. Puławskiej na skrzyżowaniu z Al. Racławickimi. Taka organizacja ruchu potrwa około czterech tygodni – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Kolejne zmiany czekają kierowców 5 i 6 czerwca (sobota, niedziela). - Nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu Al. Racławickich na odcinku od ul. Łopacińskiego do ul. Krakowskie Przedmieście. Wówczas drogowcy położą warstwę ścieralną nawierzchni jezdni – zapowiada Góźdź.