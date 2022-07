Przyszłe mamy bliźniaków powinny szczególnie o siebie dbać, więc SPSK 4 w Lublinie otwiera dla nich porady

– Walczymy na różne sposoby, żeby dzieci rodziło się jak najwięcej, bo mamy w Polsce poważne problemy demograficzne. Spada liczba porodów, ale co ciekawe, rośnie liczba ciąż wielopłodowych, a one są szczególnie narażone na ryzyko. Tylko w pierwszej połowie roku hospitalizowaliśmy 25 kobiet po porodzie, co de facto oznacza potrójną liczbę pacjentów, bo zajmujemy się też dziećmi. Być może dałoby się powikłań uniknąć, gdyby pacjentki zgłaszały się do nas wcześniej – mówi prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak, kierowniczka Katedry i Kliniki Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i konsultantka wojewódzka w dziedzinie perinatologii.

Jak przyznaje, właśnie to było przyczyną ustalenia specjalnego dnia w kalendarzu, który będzie przeznaczony na konsultacje dla pań w mnogiej ciąży. Lekarze będą do ich dyspozycji do momentu rozwiązania, a w czasie spotkań podpowiedzą też, jak radzić sobie w okresie połogu: jak karmić, jak przewijać dwójkę lub więcej dzieci bez konieczności nauki bilokacji. Często jednak największym wyzwaniem jest samo donoszenie ciąży.