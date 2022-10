Puławy. Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie - jazdę samochodem zakończył na barierze energochłonnej

W sobotę (1 października) policja otrzymała zgłoszenie, że mieszkaniec gminy Puławy najechał samochodem na barierę energochłonną. Po przepadaniu 58-latka policja stwierdziła, że był on nietrzeźwy. Z ustaleń mundurowych wynika, iż kierowca BMW, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej stracił panowanie nad autem i uderzył w znak drogowy, słupek hektometryczny, po czym samochód zawisł na przegrodzie.

- Po sprawdzeniu w systemie, okazało się, że 58-latek ma dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi. Został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu. Dzisiaj, na wniosek Policji i prokuratury puławski sąd aresztował go tymczasowo na okres trzech miesięcy. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 5. Będzie także musiał zapłacić świadczenie pieniężne w wysokości nawet 60 tysięcy złotych - poinformowała komisarz Ewa Rejn-Kozak.