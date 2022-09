Puławy. Wypadek na S17. Samochód uderzył w barierę energochłonną

Do zdarzenia doszło we wtorek (13 września) ok. godz. 21:40 między węzłami Kurów Wchód a Żyrzyn, na wysokości miejscowości Las-Grzęba. Na miejscu interweniowały straż pożarna i służby ratunkowe, pod których opiekę trafił mężczyzna.

Według wstępnych ustaleń kierowca stracił panowanie nad pojazdem, ale dokładna przyczyna wypadku nie jest znana.

Na miejscu wystąpiły utrudnienia w ruchu. Zablokowany był pas w kierunku Warszawy.