Putin nie jest wszechmocny. Felieton kresowy Pawła Bobołowicza

Według publikowanych informacji Putin może uderzyć na Ukrainę zarówno z terenu Rosji, okupowanego Donbasu i Krymu, jak i z Białorusi. Atak ze wszystkich kierunków może odbyć się jednocześnie, lub może być rozłożony w czasie. W efekcie Rosja odetnie Ukrainę od Morza Czarnego, przejmie Kijów, a rosyjskie wojska dojdą do linii Korosteń, Żytomierz, Umań - czyli daleko za linią Dniepru w kierunku zachodnim. Rosja w ten sposób zajęłaby także kolejne ważne ośrodki przemysłowe Ukrainy: Mariupol, Odessę, Zaporoże, Dniepr i Charków. I oczywiście ukraińską stolicę. Ukraina praktycznie zostanie zredukowana do jej zachodnich obwodów. Według zachodnich mediów Putin ma na stole gotowy plan, ale jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji.

Ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny i wcale nie jest nowy, od 2014 r. przestrzegają przed nim eksperci na Ukrainie, od 2014 roku raz głośniej, raz ciszej mówią o nim także współpracownicy Kremla. Czy do ataku może dojść w 2022 roku? Mogło do niego dojść w każdej chwili po 2014 roku, może dojść do niego w przyszłości, też tej bliskiej. Zapominamy bowiem, że wojna wciąż trwa. I chociaż z polskiej perspektywy wydaje się, że jesteśmy poza nią, to faktycznie od lat jesteśmy poddawani atakom w przestrzeni cybernetycznej, informacyjnej, a w tym roku doświadczamy też bezpośredniego ataku za pomocą migrantów, de facto będących żywymi tarczami na naszej granicy. Kto śledzi putinowskich ideologów ten wie, że imperialne marzenia Putina sięgają nie tylko do Kijowa, ale też do Tallina, Rygi, Wilna i Warszawy. A Putin się starzeje i ma coraz mniej czasu na ich realizację.