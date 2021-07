Radio Wnet wkracza do Lublina. „Chcemy wyjść poza warszawski tygiel”

Niemal cały ubiegły tydzień Radio Wnet nadawało poranne audycje z Lublina. Już wkrótce nasze miasto będzie się częściej pojawiać na antenie.

To dla nas radosna informacja. Już dostaliśmy wszystkie zezwolenia na to, żeby nadawać w Lublinie. Po raz pierwszy mówię o tym publicznie. Jeszcze potrzebny jest jeden akt biurokratyczny, ale mam nadzieję, że w sezonie jesiennym uda się nam zacząć nadawać w Lublinie i Lublin stanie się jednym z miast Radia Wnet. Radio Wnet teraz nadaje w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Szczecinie. W czasie wakacji uruchomimy Łódź i prawdopodobnie Bydgoszcz, a potem czas na Lublin. W związku z powyższym planujemy dużą trasę. Chciałbym, żeby radio jako całość wyruszyło w drogę i żeby w tych wszystkich miastach się pojawiło. Jesteśmy zgranym i urozmaiconym zespołem, w którym osoba najstarsza prowadząca audycję urodziła się jeszcze przed wojną, a dla najmłodszej rządy AWS są głęboką przeszłością. Chcemy opowiedzieć o Polsce, zorganizować koncerty, pokazać siebie i sztukę radiową. Otworzymy studio w Lublinie, ale w planach mamy też kolejne studia zagraniczne. Do tej pory mamy studio w Bejrucie, dwa studia w Londynie, studio w Dublinie, Wilnie, Lwowie, na Bałkanach, w Kijowie. Chcemy pomaszerować po kontynentach. Tworzyć radio, które jest nadawane z wielu punktów w Polsce i na świecie. I z tych wielu punktów można usłyszeć opowieść. Uważam, że wtedy ta opowieść jest najciekawsza i jak najbliższa prawdy.