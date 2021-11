Radni powiatu puławskiego zarobią więcej. „Nie robimy tego jedynie we własnym interesie”

Wprowadzenie korekty dochodów samorządowców jest możliwe dzięki rosnącym rządowym przelicznikom kwoty bazowej.

Jak informował we wtorek (23 listopada) portal lpu24.pl podstawowa dieta radnych wzrosnąć ma o ok. 900 zł, członkowie komisji mogą liczyć na podwyżkę rzędu ok. 1200 zł. O nieco ponad 1000 zł wzrośnie wynagrodzenie przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu. Natomiast starosta miesięcznie otrzyma ponad 20 tys. zł. Podwyżki diet, które miałyby obowiązywać już od grudnia oznaczają 60% wzrost kosztów, jakie samorząd obecnie przeznaczał na obsługę rady.