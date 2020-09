Redbad Klynstra-Komarnicki nowym dyrektorem Teatru Osterwy w Lublinie

- Wydaje nam się, że wybraliśmy godnego następcę dla dyrektor Ignatjew - powiedział Jarosław Stawiarski, marszałek woj. lubelskiego przedstawiając nowego p.o. dyrektora Teatru Osterwy. - Funkcjonowanie teatru będzie zależało od wizji dyrektora i zespołu. Na pewno wizje mają być takie, by ten teatr był przyjazny mieszkańcom, żeby pokazywał sztukę przez duże "S". Tego życzę nowemu dyrektorowi. Data 1 września jest tragiczna dla Polaków i całego świata, ale też była i jest datą nadziei.

Pan Redbad jest nadzieją dla teatru lubelskiego

- dodał marszałek.

Aktor ma być p.o. dyrektora do końca sierpnia przyszłego roku. Jarosław Stawiarski nie wytłumaczył, jakie kryteria stały za wyborem akurat Redbada Klynstry-Komarnickiego na dyrektora Teatru Osterwy. Przypomnijmy, że konkurs na szefa teatru został ogłoszony w lutym tego roku. Zgłosiło się sześcioro kandydatów, wśród nich kierująca teatrem od czterech lat Dorota Ignatjew. W czerwcu zebrała się komisja konkursowa, ale nie wybrała nowego dyrektora, bo żaden z kandydatów nie zdobył większości głosów. Paweł Łysak, dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie i członek komisji mówił wówczas w Radiu TOK FM opowiedział o kulisach pracy komisji. Jak relacjonował, jej członkowie byli zmuszeni do głosowania uchwały, że nikt nie spełnia kryteriów. "To dziwi chociażby w przypadku Adama Sroki, który był dwukrotnie dyrektorem, czy Doroty Ignatjew, która tak naprawdę odniosła sukces ogromny" - mówił Łysak. I oceniał, że była to próba nierozstrzygnięcia tego konkursu.