Referendum w sprawie odwołania burmistrza Bełżyc odbędzie się już w niedzielę

Jak podkreślają inicjatorzy referendum, zależy im na tym, by każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec miasta pojawił się na wyborach. Mają do tego zachęcić m.in. plakaty.

– Wydajemy gazetę i kontynuujemy także akcję plakatową. Zachęcamy do głosowania, zarówno tych, którzy popierają pana burmistrza, jak i tych, którzy chcą go odwołać. Niech to będzie prawdziwe święto demokracji, a my zadbamy o to, by głosowanie przebiegło uczciwie i by jak najwięcej osób w nim uczestniczyło. Władze gminy nie będą miały dostępu do listy głosujących – zapowiada Mateusz Winiarski, pełnomocnik inicjatora referendum w Bełżycach.