Regulamin konkursu pod nazwą „Skarpetkowa Zabawa – Po co wyrzucać jak można kreatywnie wykorzystać!”

Art. 1 Informacje ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przebiegu konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu pod nazwą „Skarpetkowa Zabawa - Po co wyrzucać jak można kreatywnie wykorzystać!”.

2.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.

3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Lublinie i będzie prowadzony na łamach „Kuriera Lubelskiego” zwanego dalej „Gazetą" oraz serwisu www.kurierlubelski.pl zwanym dalej „Serwisem” i będzie realizowany na terenie województwa lubelskiego.

4.Organizator powołuje Komisję Konkursową w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora. Zadaniem Komisji Konkursowej jest czuwanie nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizacja wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienie Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji. Zasady oraz czas Konkursu opisane są w paragrafach poniżej.

4.Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

Art. 2 Definicje

1.Uczestnik - uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.

2.Przedstawiciel ustawowy - rodzice dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

3.Zwycięzca - uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.

4.Zadanie Konkursowe - polega na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika techniką dowolną rękodzieła, z wykorzystaniem starych materiałów (np. metal, drewno, plastik, wszelkie tkaniny, karton) i nadesłaniu fotografii tej pracy przez przedstawiciela ustawowego, za pośrednictwem formularza konkursowego zamieszczonego w Serwisie. Do zdjęcia pracy należy dołączyć opis (maksymalnie 3 zdania) nowopowstałego przedmiotu i jego przeznaczenia.

Art. 3 Uczestnicy Konkursu i zgłoszenia do udziału w Konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 20.07.2022 r. od godziny 12:00:00 do dnia 31.07.2022 r. do godz. 23:59:59.

3.Uczestnikiem w Konkursie może być dziecko w wieku od 5 lat do 16 roku życia, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie lubelskim, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. Wiek dziecka określany jest w dniu zgłoszenia do Konkursu na podstawie wskazanego roku urodzenia dziecka.

4.Uczestnik, może zostać zgłoszony do udziału w Konkursie wyłącznie przez przedstawiciela ustawowego. Zatem ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o czynnościach, oświadczeniach, zgodach itp. dokonywanych przez Kandydata należy przez to rozumieć czynności, zgody, oświadczenia, itp. dokonywane przez przedstawiciela ustawowego.

5.Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie.

6.W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

7.Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:

a)wypełnienia przez przedstawiciela ustawowego formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w Serwisie, co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika i przedstawiciela ustawowego:

Imię i Nazwisko Uczestnika,

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego,

Numer telefonu przedstawiciela ustawowego,

Adres e-mail przedstawiciela ustawowego

Zaakceptowania przez przedstawiciela ustawowego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w Serwisie i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony w formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

b)Nadesłania jednej fotografii w formacie png, jpg, pdf. o wadze nie większej niż 5 MB, obrazującej wykonaną przez Uczestnika pracę: przedmiot wykonany ze starych, zużytych przedmiotów. Nadesłana fotografia nie może przedstawiać wizerunku osób fizycznych, znaków towarowych ani chronionych praw osób trzecich, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.

8.Przedstawiciel ustawowy dziecka może przysłać fotografię pracy Uczestnika wyłącznie takiej, która jest wytworem jego oryginalnej twórczości, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.

9.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, przedstawiciel ustawowy oświadcza w imieniu Uczestnika, że zgadza się na nieodpłatną publikację fotografii pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora.

10.Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, przedstawiciel ustawowy oświadcza, że Uczestnikowi przysługują majątkowe prawa autorskie do nadesłanej fotografii i do pracy plastycznej oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

11.Z chwilą przesłania pracy przedstawiciel ustawowy w imieniu Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z nadesłanej fotografii pracy plastycznej (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:

a.Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

b.Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie fotografii pracy plastycznej z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;

c.Trwałe lub czasowe utrwalanie fotografii pracy plastycznej i zwielokrotnianie jej w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;

d.Korzystanie z fotografii pracy plastycznej poprzez m.in. publikowanie jej w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;

e.Inne niż określone w lit. d korzystanie z fotografii pracy plastycznej w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;

f.Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie fotografii pracy plastycznej w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

g.Prawo do udostępniania fotografii pracy plastycznej, do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

12.Przedstawicielowi ustawowemu przysługuje, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania kandydatury Uczestnika z Konkursu do czasu ogłoszenia wyników Konkursu, które należy przesłać na adres email: [email protected]

13. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

14.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 5.

15.W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników oraz współpracowników Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

16.W Konkursie nie mogą brać udziału także dzieci pracowników oraz współpracowników podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich rodzin.

17.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.08.2022 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na łamach Serwisu.

2.Komisja Konkursowa wyłoni 3 zwycięzców Konkursu.

3.Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę i zgodność z tematem nadesłanych prac. Przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych punktów, wyłoni łącznie 3 Zwycięzców Konkursu, wskazując miejsca od 1 do 3.

4.Zwycięzcy Konkursu otrzymują

a)Laureat miejsca pierwszego (1 miejsce), otrzyma: Rower marki R-KROSS HEXAGON 26 22 wraz z koszykiem na bidon oraz bidonem

b)Laureat miejsca drugiego ( 2 miejsce) otrzyma: Hulajnogę marki Vivo SG-460 200mm black/yellow rjx

c) Laureat miejsca trzeciego 3 (miejsce ), otrzyma Grę planszową Eko Milionerzy

5.Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator i odpowiada również za ich wydanie.

6.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

7.Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora, na wskazany przez przedstawiciela ustawowego, w formularzu adres e-mail.

8.W ciągu 7 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości przedstawiciel powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane przedstawiciel ustawowy powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail: [email protected]

9.W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust.7 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika, który otrzyma daną nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.

10.Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.

11.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.

Art. 5 Postępowanie Reklamacyjne

1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: Polska Press Sp. Z o.o. , ul. Krakowskie Przedmieście 10/1, Lublin 20-582.

2.Reklamacja powinna zawierać:

a)Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja – konkurs Skarpetkowa Zabawa”

b)Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;

c)Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d)W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis zgłaszającego reklamcję.

3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 6 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.