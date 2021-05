"Remis bardziej cieszy nas, niż GKM" - opinie po meczu Motoru Lublin w Grudziądzu

- To był ciężki mecz zakończony remisem. Dla nas to bardzo cenny punkt w kontekście walki o play-off. Kolejny zdobyty na wyjeździe. Ale wynik chyba bardziej nas cieszy, niż GKM – tłumaczy Krzysztof Buczkowski z Motoru, dla którego mecz w Grudziądzu był powrotem w rodzinne strony.

Były emocje, mijanki i walka do końca. Motor remisuje w Grudziądzu

- Nasi juniorzy pojechali na równym poziomie i to dało efekt w postaci remisu. Przyjechała najlepsza para juniorska w tym roku i zdobyła tylko jeden punkt więcej od naszych juniorów – zauważa Robert Kościecha.

Wynik spotkania rozstrzygał się w ostatnim biegu. Po starcie na prowadzeniu jechał zawodnik gospodarzy Kenneth Bjerre, ale na wyjściu z drugiego łuku po szerokiej minął go Mikkel Michelsen. – Jesteśmy trochę rozczarowani, bo byliśmy blisko wygranej. Ale Lublin jest mocnym zespołem, walczącym o play-offy – przyznaje Bjerre. - W 15. biegu jechałem z przodu i pomyślałem, że zjadę do środka, chociaż normalnie lubię jeździć szeroko. Bałem się jednak tego ze względu na padający deszcz. Ale może jakbym pojechał szerzej, to minąłby mnie po wewnętrznej? Nie wiem. Po prostu miałem pech – dodaje Duńczyk w barwach GKM.