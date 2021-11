Reprezentantka Belgii zasila ekipę koszykarek Pszczółki Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin

Hanne Mestdagh dołączyła do ekipy lubelskich Pszczółek. Transfer 28-letniej Belgijki to pokłosie urazu, jakiego nabawiła się pauzująca Martina Fassina. Kontrakt Mestdagh obowiązuje do końca obecnego roku kalendarzowego.

Mestdagh występuje na pozycji skrzydłowej, a jej ostatnim klubem była hiszpańska Gran Canaria, do której przed rozpoczęciem sezonu 2020/2021 trafiła z rodzimej – belgijskiej ligi, gdzie broniła barw Basket Namur Capitale. – Pozyskanie Hanne Mestdagh jest oczywiście związane z kontuzją Martiny Fassiny. Od kilku tygodni rozglądaliśmy się za zastępstwem na jej pozycji, bo rotacja była mocno zawężona. Bardzo się cieszę, że udało nam się podpisać reprezentantkę Belgii – komentuje trener Pszczółki Polski Cukier AZS UMCS Lublin, Krzysztof Szewczyk.

Moment, w którym skrzydłowa dołącza do ekipy lubelskiej, nie jest typowym okresem szukania wzmocnień. Trwające rozgrywki ligowe sprawiają, że zadanie pozyskania nowych zawodniczek jest szczególnie trudne. – Oczywiście w tym momencie sezonu nie jest łatwym zadaniem znalezienie dobrej i doświadczonej zawodniczki, ale nam się to udało. Tuż przed przerwą reprezentacyjną Hanne rozwiązała kontrakt z Gran Canarią, więc nie było na co czekać. Wszystko działo się bardzo szybko i w ciągu kilku dni została naszą koszykarką. Znam ją z meczów reprezentacyjnych, więc wiem czego możemy się spodziewać po jej występach – dodaje szkoleniowiec.