Rynki kapitałowe Trójmorza

Szczególną platformą wymiany doświadczeń jest organizowana od dwóch lat przez GPW Konferencja Giełd Trójmorza. To jeden z praktycznych wymiarów współpracy służącej wspólnej promocji rynków i spółek oraz skuteczniejszemu przyciąganiu inwestorów i kapitału do regionu Trójmorza. Pierwszą edycję patronatem honorowym objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Do grona uczestników podczas drugiej edycji konferencji dołączyły giełdy w Bułgarii i Austrii, a także goście spoza Inicjatywy Trójmorza: Armenia, Grecja i Gruzja.

Obok wspólnych działań marketingowych, namacalnym przykładem zacieśniania relacji pomiędzy giełdami w regionie było powołanie wspólnego indeksu CEEplus, który publikowany jest od września 2019 r. i obejmuje największe i najbardziej płynne spółki notowane na poszczególnych rynkach. Indeks jest instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez TFI PZU. Obecnie w portfelu indeksu znajdują się 152 czołowe spółki z regionu: Polska (113), Rumunia (12), Węgry (10), Czechy (9), Słowenia (5), Chorwacja (3).