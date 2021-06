Samolot z Chełma lądował awaryjnie w województwie świętokrzyskim. Jaka była przyczyna?

- 21-letni pilot posiadający odpowiednie uprawnienia wykonywał loty szkoleniowe. W ich trakcie odbił się od pasa na lotnisku w Masłowie (wykonywał manewr „touch and go”, polegający na dotknięciu pasa startowego przez koła maszyny i natychmiastowego poderwania jej do lotu - przyp. red.). Ćwiczenie zostało wykonane poprawnie, ale podczas dalszego lotu pilot stwierdził usterkę w samolocie. Zgłosił to do kontrolera lotów, po czym zdecydowano o awaryjnym lądowaniu - mówi mł. asp. Karol Macek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.