Seniorzy przejmują Lublin – ponad 200 wydarzeń w pięć dni. Zobacz atrakcje tegorocznych Lubelskich Dni Seniora

Ok. 70 - 80 tys. mieszkańców Lublina to seniorzy. Z danych ratusza wynika, że 24 proc. lublinian to osoby w „wieku poprodukcyjnym”, czyli kobiety w wieku powyżej 60 lat, i mężczyźni – powyżej 65 roku życia.

W najbliższy poniedziałek (6.06) zaczynają się Lubelskie Dni Seniora. To cykliczna impreza. Jest organizowana po raz dziewiąty. - Myślą przewodnią tego wydarzenia jest włączanie społeczne seniorów, poprzez zachęcanie ich do aktywnego stylu życia, poszerzania wiedzy i rozwijania pasji. W programie tegorocznej edycji znajdują się liczne propozycje zarówno o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, jak i sportowym – podkreśla Monika Lipińska, z-ca prezydenta Lublina. i dodaje: - Szczególnie bogata jest w tym roku oferta spacerów i wycieczek.

Seniorzy przejma klucze do miasta dokładnie w poniedziałkowe południe na schodach do ratusza. Na pl. Łokietka zaśpiewają dla nich : Julia Bieniek (finalistka 5. edycji „The Voice Kids”) oraz zespół wokalny Pasjonatta pod kierownictwem artystycznym Aliny Famares. Po południu (początek godz. 16) w Trybunale Koronnym wystąpi chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Koncert będzie nosił tytuł „Podaj rękę Ukrainie”.