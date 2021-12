SOR przy ul. Jaczewskiego w Lublinie już przyjmuje pacjentów PW

Małgorzata Genca

Szpitalny Oddział Ratunkowy przy SPSK4 w Lublinie wraca do pełnej funkcjonalności. Większość pracowników przebywających do tej pory na zwolnieniach lekarskich wróciła do pracy.