Spada liczba zakażonych w szpitalach. Trzecia fala odpuszcza?

Tendencja spadkowa dotyczy również liczby zajętych łóżek zakaźnych.

– W czwartek na godzinę 9 rano zajętych było 1478 łóżek. Porównując to do szczytu trzeciej fali to o około 200 mniej. Wolnych mamy 486 łóżek. Bufor wolnych łóżek jest stosunkowo duży, będziemy więc rozpoczynać proces odmrażania łóżek zakaźnych – wylicza Lech Sprawka, wojewoda lubelski.