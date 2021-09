Spokojny wypoczynek nad zalewem Żółtańce. Zobacz zdjęcia

Zalew Żółtańce to ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Chełma i okolic. Chociaż wypożyczalnia sprzętu pływającego już nie jest czynna, jednak to nie przeszkadzało w czynnym wypoczynku. Dorośli korzystali z siłowni pod chmurką, spacerowali, opalali się i brodzili w zalewie. Dzieci korzystały z placu zabaw i budowały zamki z piasku. Na pobliskim boisku do piłki plażowej rozgrywano mecz. Czynny był też jeszcze bar. Zobacz zdjęcia w naszej galerii.