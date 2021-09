„Stąd ruszyła lawina. Lubelski Lipiec 1980”. W siedzibie IPN odbyła się wyjątkowa premiera

Film edukacyjny „Stąd Ruszyła lawina. Lubelski Lipiec 1980”, sfinansowany dzięki wsparciu Miasta Lublin, to projekt mający na celu dotarcie z historią strajków w lipcu 1980 r. do uczniów, młodych ludzi.

- Chcemy, by pamięć o ważnych dla naszej ojczyzny i naszego regionu wydarzeniach nie zginęła razem ze świadkami tamtych wydarzeń. Stąd pomysł, by docierać do ludzi młodych, tych, którzy będą budować przyszłość naszego kraju - mówiła Agnieszka Kosierb, Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność".