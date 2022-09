Start Lublin jedzie do Gliwic. Trener Artur Gronek ma nowego rozgrywającego Krzysztof Nowacki

Wojciech Szubartowski

Po wygranej na inaugurację sezonu we własnej hali z Astorią Bydgoszcz, przed koszykarzami Polskiego Cukru Startu Lublin pierwszy mecz wyjazdowy. W sobotę zagrają z GTK Gliwice. Do tego spotkania czerwono-czarni przystąpią z nowym rozgrywającym, który w minionym tygodniu dołączył do drużyny.