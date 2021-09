Staś Szklanny z Zamościa poleci na operację serca do Bostonu! Zbiórka dla chłopca zakończyła się sukcesem

Normalne funkcjonowanie może zapewnić chłopcu tylko operacja przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych, na którą właśnie udało się zebrać pieniądze. Zbiórka na stronie siepomaga.pl ma już prawie 105 proc. wykonania finansowego celu!

- Jesteśmy nadal w szoku, nie spodziewaliśmy się, że uda się zakończyć zbiórkę w tak ekspresowym tempie. W dwa tygodnie zebraliśmy ponad 1,2 miliona złotych, to jest coś niesamowitego! A to wszystko dla Stasia, by mógł być zdrowy - nie kryje radości Marcin Szklanny, tata chłopca.