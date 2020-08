Sting i The Police w Centrum Spotkania Kultur. Twórczość legendarnej formacji w jazzowych aranżacjach

Bartosz Jastal

Któż z nas nie zna utworów takich jak Every breath you take, Massage in a bottle, czy Walking on the Moon. Stoi za nimi Sting, lider legendarnej formacji The Police. Te, i inne przeboje grupy, będziemy mieli okazję wysłuchać w Klubie Muzycznym CSK. Wybrzmią w jazzowych aranżacjach, za które odpowiadają Marta Król i Paweł Tomaszewski.