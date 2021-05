Studenci kierunków medycznych mają płacić za praktyki? Hrubieszowski szpital wycofuje się z pomysłu

– W kwietniu przejęłam zarządzanie szpitalem, który jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Na bieżące funkcjonowanie placówki brakuje nam ok. 1 miliona 300 tys. zł. Przeprowadzany obecnie audyt bezlitośnie obnaża problemy finansowe, jakie zostawił poprzedni dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie. W dodatku zawrotnie rosną ceny środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. Na przykład w 2019 roku za 200 sztuk rękawiczek jednorazowych płaciliśmy 21 zł, a obecnie cena tych samych rękawiczek wynosi aż 110 zł i nikt nie chce przystąpić do przetargu – tłumaczy Alicja Jarosińska, p.o. dyrektora SP ZOZ w Hrubieszowie.

Stąd pomysł, żeby studenci medycyny, pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego i dietetyki płacili za praktyki.

– 2 zł za godzinę to niby niedużo, ale przy 400 godzinach w semestrze, to już boli. Żaden student za to nie zapłaci, skoro inne szpitale oferują bezpłatne praktyki. Nasz będzie omijany szerokim łukiem – to wpis, który pojawił się na facebookowej grupie stworzonej w reakcji na spór między byłym dyrektorem lecznicy a starostą.